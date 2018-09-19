Сотрудники СБУ задержали работников НАБУ, которые хотели установить "жучок" в кабинете Холодницкого, - СМИ

19 сентября, 2018, 17:11

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не пришел для отчета в Раду из-за задержания его подчиненных, которые якобы пытались установить "жучок" в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники INSIDER .

"Сытник развернул автомобиль, так как узнал, что его детективов задержала полиция за установление нового "жучка" в кабинете Холодницкого", - сообщил источник.

Также, по данным источника, спецназ НАБУ побил служебную машину Холодницкого и его водителя.

Тем временем, по данным издания, в САП подтвердили, что у них в очередной раз собирались установить прослушивающие устройства, речь идет о возможной "прослушке" от НАБУ.

В то же время НАБУ в своем Twitter опровергло информацию о якобы задержании детективов ведомства, "распространенную в СМИ".

Распространенная в #СМИ информация о якобы задержании детектива #НАБУ не соответствует действительности: ни одного детектива сегодня не задерживали. Это – не первая фейковая новость только за сегодня о НАБУ, в том числе распространенная со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Будьте внимательны — NAB Ukraine (@nab_ukr) 19 сентября 2018 г.

В среду, 19 сентября, директор НАБУ Артем Сытник не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором планировался отчет о работе НАБУ.

На комитете исполняющий обязанности главы Юрий Савчук (фракция "Народный фронт") зачитал письмо директора НАБУ, адресованное комитету, в котором Сытник сообщил, что не может прийти на заседание "в связи с необходимостью находиться на рабочем месте для выполнения неотложных мероприятий".