 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сотрудники СБУ задержали работников НАБУ, которые хотели установить "жучок" в кабинете Холодницкого, - СМИ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не пришел для отчета в Раду из-за задержания его подчиненных, которые якобы пытались установить "жучок" в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники INSIDER .

"Сытник развернул автомобиль, так как узнал, что его детективов задержала полиция за установление нового "жучка" в кабинете Холодницкого", - сообщил источник.

Также, по данным источника, спецназ НАБУ побил служебную машину Холодницкого и его водителя.

Тем временем, по данным издания, в САП подтвердили, что у них в очередной раз собирались установить прослушивающие устройства, речь идет о возможной "прослушке" от НАБУ.

В то же время НАБУ в своем Twitter опровергло информацию о якобы задержании детективов ведомства, "распространенную в СМИ".

В среду, 19 сентября, директор НАБУ Артем Сытник не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором планировался отчет о работе НАБУ.

На комитете исполняющий обязанности главы Юрий Савчук (фракция "Народный фронт") зачитал письмо директора НАБУ, адресованное комитету, в котором Сытник сообщил, что не может прийти на заседание "в связи с необходимостью находиться на рабочем месте для выполнения неотложных мероприятий".

  • Ранее Луценко объяснил, когда объявит подозрение Ситнику
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать