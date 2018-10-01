В ЮНЕСКО в поддержку Украины относительно аннексии Крыма выступили 30 стран
1 октября, 2018, 20:45
Представители тридцати стран-членов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры подписали совместное заявление в поддержку Украины относительно аннексии Крыма
Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем Twitter.
"Выступил на 7-й информационной встречи ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в АРК. Руководством ЮНЕСКО было подтверждено намерение в ближайшее время начать первую фазу прямого мониторинга. 30 государств присоединились к совместному заявлению в поддержку Украины", - написал посол.
La 7ème réunion d'information sur le «Suivi de la situation dans la République autonome de Crimée (Ukraine)" au siège de l'UNESCO. Les dirigeants de l'UNESCO ont confirmé leur intention de lancer prochainement la отеле première étape du suivi direct pic.twitter.com/QT1Rwb3t6u— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 1 октября 2018 г.
- Напомним, Украина призвала ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму.
- Позже, в апреле, ЮНЕСКО создала возможность для мониторинговой миссии в Крыму.
- В сентябре Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры обнародовала документ, в котором приводятся факты грубых нарушений прав украинцев и крымских татар в сфере образования со стороны оккупационной власти.
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