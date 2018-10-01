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В ЮНЕСКО в поддержку Украины относительно аннексии Крыма выступили 30 стран

Представители тридцати стран-членов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры подписали совместное заявление в поддержку Украины относительно аннексии Крыма

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем Twitter.

"Выступил на 7-й информационной встречи ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в АРК. Руководством ЮНЕСКО было подтверждено намерение в ближайшее время начать первую фазу прямого мониторинга. 30 государств присоединились к совместному заявлению в поддержку Украины", - написал посол.

  • Напомним, Украина призвала ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму.
  • Позже, в апреле, ЮНЕСКО создала возможность для мониторинговой миссии в Крыму.
  • В сентябре Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры обнародовала документ, в котором приводятся факты грубых нарушений прав украинцев и крымских татар в сфере образования со стороны оккупационной власти.

 

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