ЮНЕСКО создала возможность для мониторинговой миссии в Крыму
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.
"Только что Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение относительно Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!" - написал Климкин.
Только что Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение относительно Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.
Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника.
Российские оккупанты передали Ханский дворец в "государственную собственность" в октябре 2017 года.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что под видом реставрационных работ оккупанты уничтожают Ханский дворец.
Украина призвала ЮНЕСКО способствовать сохранению Ханского дворца.
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