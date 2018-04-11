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ЮНЕСКО создала возможность для мониторинговой миссии в Крыму

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняло решение, что создает возможность размещения в оккупированном Россией Крыму миссии по мониторингу охраны памятников культуры, в том числе Ханского дворца в Бахчисарае

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

"Только что Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение относительно Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!" - написал Климкин.

Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника.

Российские оккупанты передали Ханский дворец в "государственную собственность" в октябре 2017 года.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что под видом реставрационных работ оккупанты уничтожают Ханский дворец.

Украина призвала ЮНЕСКО способствовать сохранению Ханского дворца.

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