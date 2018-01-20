Украина призвала ЮНЕСКО способствовать сохранению Ханского дворца в оккупированном Крыму

20 января, 2018, 09:52

Украина призывает ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, в пятницу, 19 января, состоялось заседание Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, участники которой констатировали, что ситуация в области культуры на территории оккупированного Россией Крыма вызывает глубокое беспокойство и возмущение действиями российской оккупационной власти, "фактически проводят массовое, хорошо спланированное наступление на уникальный мультикультурализм на Крымском полуострове ".

Отмечается, что о таких агрессивные действиях оккупационных властей РФ ярко свидетельствуют так называемые "реставрационные работы" на территории Ханского дворца в Бахчисарае, "представляющие реальную угрозу уничтожения исторической и культурной ценности этого памятника".

По результатам обсуждения проблемы участники решили принять дополнительные меры с целью активизации международных усилий, прежде всего по линии ЮНЕСКО, для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае.

Отмечается, что дворец включен в предварительный список для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2003 году.