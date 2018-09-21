В Крыму количество учащихся, которые учатся на украинском языке, уменьшилось на 98%, - ЮНЕСКО

21 сентября, 2018, 22:04

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры обнародовала документ, в котором приводятся факты грубых нарушений прав украинцев и крымских татар в сфере образования со стороны оккупационной власти

Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщила пресс-служба МИД Украины со ссылкой на текст доклада Гендиректора ЮНЕСКО Одры Азулє, обнародованном на официальном сайте Организации.

"Несмотря на Приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, который обязал Россию обеспечить доступность образования на украинском языке, оккупационная власть продолжает уничтожение системы образования для русскоязычного населения. Так, количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось на 98% по сравнению с 2014 годом ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в докладе констатируется отсутствие возможности украинцам доступа к своим объектам культурного наследия, историческим и архитектурным памятникам, музеям, биосферным резерватам, научным центрам и тому подобное. Фиксируются факты незаконных археологических раскопок, вывоза культурных ценностей с территории Крыма.

В документе также говорится о необходимости эффективного мониторинга ситуации в оккупированном Крыму и сообщается о консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО по формату введения прямого мониторинга в сфере компетенции Организации.

Доклад Генерального директора будет рассмотрен на 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, что состоится с 3 по 17 октября 2018 в Париже.