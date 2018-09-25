Усик разработал план, как получить бой с Джошуа

25 сентября, 2018, 14:45

Украинский боксер Александр Усик рассказал, каким образом он будет добиваться поединка с британцем Энтони Джошуа

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Усика, он согласился на бой с другим британцем - Тони Бэллью, чтобы добраться до Энтони Джошуа.

"Одна из причин, по которой мы согласились драться с Бэллью - это возможность добраться до Энтони Джошуа. Это часть нашей стратегии, поэтому мы и сотрудничаем с Эдди Хирном. У него есть Тони Бэллью, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и еще пара супертяжеловесов. Это кратчайший, но не самый простой путь, чтобы провести бой с Джошуа", - сказал Усик.