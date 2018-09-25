 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Усик разработал план, как получить бой с Джошуа


фото: boxingscene
Украинский боксер Александр Усик рассказал, каким образом он будет добиваться поединка с британцем Энтони Джошуа

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Усика, он согласился на бой с другим британцем - Тони Бэллью, чтобы добраться до Энтони Джошуа.

"Одна из причин, по которой мы согласились драться с Бэллью - это возможность добраться до Энтони Джошуа. Это часть нашей стратегии, поэтому мы и сотрудничаем с Эдди Хирном. У него есть Тони Бэллью, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и еще пара супертяжеловесов. Это кратчайший, но не самый простой путь, чтобы провести бой с Джошуа", - сказал Усик.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать