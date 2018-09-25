Усик разработал план, как получить бой с Джошуа
25 сентября, 2018, 14:45
Украинский боксер Александр Усик рассказал, каким образом он будет добиваться поединка с британцем Энтони Джошуа
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Усика, он согласился на бой с другим британцем - Тони Бэллью, чтобы добраться до Энтони Джошуа.
"Одна из причин, по которой мы согласились драться с Бэллью - это возможность добраться до Энтони Джошуа. Это часть нашей стратегии, поэтому мы и сотрудничаем с Эдди Хирном. У него есть Тони Бэллью, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и еще пара супертяжеловесов. Это кратчайший, но не самый простой путь, чтобы провести бой с Джошуа", - сказал Усик.
- Бой Усик - Бэллью состоится 10 ноября в Манчестере, где украинец будет защищать титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика рассказал, когда стоит ожидать поединка украинца против Энтони Джошуа.
- Александр Усик назвал самый сложный бой в своей карьере.
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