Появился яркий промо-ролик боя Усик - Бэллью
24 сентября, 2018, 09:50
Обнародован про-ролик поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Бэллью
Видео подготовила промоутерская компания Matchroom Boxing, которая сотрудничает с обоими боксерами.
Бой Усик - Бэллью состоится в Манчестере 10 ноября. На кону будут стоять чемпионские пояса WBC, IBF, WBO и WBA в первом тяжелом весе, которым владеет украинский боксер.
- Усик и Бэллью впервые встретились 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и устроили дуэль взглядов.
- Другой украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, в чем его превзошел Александр Усик.
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