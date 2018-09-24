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Появился яркий промо-ролик боя Усик - Бэллью


фото: matchroomboxing.com
Обнародован про-ролик поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Бэллью

Видео подготовила промоутерская компания Matchroom Boxing, которая сотрудничает с обоими боксерами.

Бой Усик - Бэллью состоится в Манчестере 10 ноября. На кону будут стоять чемпионские пояса WBC, IBF, WBO и WBA в первом тяжелом весе, которым владеет украинский боксер.

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