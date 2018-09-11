Промоутер пообещал организовать бой Усик - Джошуа
11 сентября, 2018, 08:27
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн объяснил, зачем подписал контракт с Александром Усиком
Об этом сообщает Boxing Social.
По словам Хирна, в случае победы над Тони Бэллью, украинец перейдет в супертяжелый вес и встретится с Энтони Джошуа.
"Если Усик побьет Бэллью, я вижу переход в хэвивейт и возможность сделать бой с Джошуа. Много чего происходит, но я не подписываю бойцов, чтобы уклониться. Я подписал Усика, чтобы подвести его к бою с Джошуа", - заверил Хирн.
В начале сентября Эдди Хирн стал сопромоутером Александра Усика, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
- Следующий соперник украинца - Тони Бэллью, назвал его лучшим боксером крузервейта со времен Эвандера Холифилда.
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