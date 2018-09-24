Усик назвал самый сложный бой в своей карьере
24 сентября, 2018, 15:33
Украинский боксер Александр Усик рассказал, какой поединок был самым сложным в его карьере
Об этом сообщает SecondsOut.
По словам Усика самым сложным был поединок в полуфинале Всемирной серии бокса против латвийца Майриса Бриедиса.
"Самым сложным был бой против Майриса Бриедиса. У меня были определенные проблемы со здоровьем, были проблемы внутри команды. Когда я поднялся в ринг, у меня не было ясного плана на бой, я просто хотел уничтожить Бриедиса, выбросить его за пределы ринга", - рассказал Усик.
- Усик победил Бриедиса в Риге в январе 2018 года решением большинства судей.
- В итоге, украинский боксер стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, одолев в финале россиянина Мурата Гассиева.
- Появился яркий промо-ролик следующего боя Александра Усика против британца Тони Бэллью.
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