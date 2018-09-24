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Усик назвал самый сложный бой в своей карьере


фото: worldboxingreport's
Украинский боксер Александр Усик рассказал, какой поединок был самым сложным в его карьере

Об этом сообщает SecondsOut.

По словам Усика самым сложным был поединок в полуфинале Всемирной серии бокса против латвийца Майриса Бриедиса.

"Самым сложным был бой против Майриса Бриедиса. У меня были определенные проблемы со здоровьем, были проблемы внутри команды. Когда я поднялся в ринг, у меня не было ясного плана на бой, я просто хотел уничтожить Бриедиса, выбросить его за пределы ринга", - рассказал Усик.

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