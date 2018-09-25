Модрич рассказал, благодаря кому стал лучшим футболистом мира

25 сентября, 2018, 08:00

Хорват Лука Модрич поделился впечатлениями от завоевания титула лучшего футболиста мира 2018 года по версии ФИФА

Об этом сообщает BBC.

По словам хорватского полузащитника, для него большая честь выиграть трофей.

"Это огромная честь и прекрасное ощущение стоять здесь с этим невероятным трофеем. Прежде всего я хотел бы поздравить Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду за сезон, который они провели. Уверен, у вас еще будет возможность побороться за этот трофей. Это не только моя награда. Она также принадлежит моим партнерам по "Реалу" и сборной Хорватии. Я бы не получил ее без своих тренеров. Без своей семьи я не был бы тем игроком, которым являюсь", - сказал Модрич.