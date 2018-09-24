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Роналду проигнорирует церемонию вручения наград ФИФА


фото: REUTERS
Португальский форвард Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии награждения лучшего футболиста 2018 года

Об этом сообщает Marca.

33-летний португалец и другие футболисты "Ювентуса" не приедут на сегодняшнюю церемонию ФИФА до Лондона, через плотный график. Туринцы 23 сентября играли в чемпионате Италии с "Фрозиноне", а следующий матч Серии A против "Болоньи" проведут 26 сентября.

В отличие от случая, когда Роналду отсутствовал на церемонии награждения УЕФА в Монако, футболист заранее предупредил организаторов, что не приедет на мероприятие.

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