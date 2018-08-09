Игрок года ФИФА: за кого проголосовал Шевченко

9 августа, 2018, 12:37

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проголосовал за лучшего футболиста мира по версии ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Шевченко и капитан сборной Украины Андрей Пятов назван лучшим футболистом 2018 года хорвата Луку Модрича. Второе место в рейтинге оба отдают португальцу Криштиану Роналду.

Насчет тренера года голоса разделились. Шевченко поставил первым тренера сборной Франции Дидье Дешама. Пятов отвел для француза лишь третью позицию, отдав предпочтение другому французу — Зинедину Зидану, с которым мадридский "Реал" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Выбор Андрея Шевченко

Лучший игрок года

Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)

Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии)

Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции)

Лучший тренер года

Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)

Зинедин Зидан (Франция, "Реал")

Хосеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")

Выбор Андрея Пятова

Лучший игрок года

Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)

Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии)

Мохаммед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта)

Лучший тренер года

Зинедин Зидан (Франция, "Реал")

Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль")

Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)

Церемония награждения призами ФИФА состоится 24 сентября в Лондоне.

В прошлом году лучшим футболистом мира по версии ФИФА признан Криштиану Роналду