Модрича назвали лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА

24 сентября, 2018, 23:36

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА)

Об этом сообщается в Twitter организации.

На награду претендовали также египетский полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В 2018 году Модрич вместе с мадридским клубом выиграл Лигу чемпионов, а в составе своей национальной сборной дошел до финала чемпионата мира, где команда уступила сборной Франции со счетом 2:4.

Ранее Модрич был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.

Отметим, что хорват впервые стал лучшим футболистом года по версии ФИФА.