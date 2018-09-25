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Как выглядит символическая сборная мира 2018 года


фото: twitter
ФИФА определил состав символической сборной мира 2018 года

В состав команды вошли:

Вратарь: Давид Де Хеа (Испания, "Манчестер Юнайтед").

Защитники: Дани Алвес (Бразилия, ПСЖ), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал").

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Нголо Канте (Франция, "Челси"), Эден Азар (Бельгия, "Челси").

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал").

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