Как выглядит символическая сборная мира 2018 года
25 сентября, 2018, 09:55
ФИФА определил состав символической сборной мира 2018 года
В состав команды вошли:
Вратарь: Давид Де Хеа (Испания, "Манчестер Юнайтед").
Защитники: Дани Алвес (Бразилия, ПСЖ), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал").
Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Нголо Канте (Франция, "Челси"), Эден Азар (Бельгия, "Челси").
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал").
What a team— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Your FIFA @FIFPro @World11 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/KLisY7B2y4
- Лучшим футболистом 2018 года был признан хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.
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После победы в конкурсе Модрич рассказал, благодаря кому он стал лучшим футболистом мира.
- Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан автором лучшего гола 2018 года по версии ФИФА.
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