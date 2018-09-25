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Салах забил лучший гол года по версии ФИФА


фото: twitter
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан автором лучшего гола 2018 года по версии ФИФА

Египтянин забил гол года за "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии против "Эвертона".

За это звание с Салахом соревновались Криштиану Роналду, Лионель Месси, Гарет Бэйл, Денис Черышев, Лазарос Христодулопулос, Джорджиан Де Арраскаета, Райли Макгри, Бенжамен Павар и Рикарду Куарежма.

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