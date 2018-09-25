Салах забил лучший гол года по версии ФИФА
25 сентября, 2018, 09:03
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан автором лучшего гола 2018 года по версии ФИФА
Египтянин забил гол года за "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии против "Эвертона".
За это звание с Салахом соревновались Криштиану Роналду, Лионель Месси, Гарет Бэйл, Денис Черышев, Лазарос Христодулопулос, Джорджиан Де Арраскаета, Райли Макгри, Бенжамен Павар и Рикарду Куарежма.
- Лучшим футболистом 2018 года был признан хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.
- После победы в конкурсе Модрич рассказал, благодаря кому он стал лучшим футболистом мира.
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