Салах забил лучший гол года по версии ФИФА

25 сентября, 2018, 09:03

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах признан автором лучшего гола 2018 года по версии ФИФА

Египтянин забил гол года за "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии против "Эвертона".

За это звание с Салахом соревновались Криштиану Роналду, Лионель Месси, Гарет Бэйл, Денис Черышев, Лазарос Христодулопулос, Джорджиан Де Арраскаета, Райли Макгри, Бенжамен Павар и Рикарду Куарежма.