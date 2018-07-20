Из-за двух трагических ДТП на дорогах Украины усилят меры безопасности

20 июля, 2018, 14:53

В связи с двумя страшными ДТП, которые произошли 20 июля с участием маршруток, в Украине собираются усилить меры безопасности на дорогах

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"Активный курортный сезон - это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром в Николаевской и Житомирской областях", - сказал Яровой.

О ходе расследования причин этих ДТП будут отчитываться начальники Главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей.

"Так же требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах в разгар сезона отпусков. Подчеркиваю личной ответственности руководителей", - добавил Яровой.