Из-за двух трагических ДТП на дорогах Украины усилят меры безопасности
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
"Активный курортный сезон - это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром в Николаевской и Житомирской областях", - сказал Яровой.
О ходе расследования причин этих ДТП будут отчитываться начальники Главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей.
"Так же требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах в разгар сезона отпусков. Подчеркиваю личной ответственности руководителей", - добавил Яровой.
- Напомним, 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибло 10 человек.
- Утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшийся по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
- Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-