Суд пригласил Януковича для последнего слова
Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на заявление судьи Владислава Девятко.
По данным издания, один из платных адвокатов Януковича, Александр Горошинский, заявил суду, что экс-президент хочет выступить в суде с последним словом, но – только через международно-правовую помощь.
Вместе с тем Девятко отметил, что, согласно закону, Янукович должен был выступить со своей последней речью перед заявлениями защитников, но не сделал этого.
По его словам, суд неоднократно вызывал Януковича для участия в судебном заседании с помощью публикации сообщений, а также отправки писем почтой по всем известным адресам его возможного проживания, в том числе, и в Росе.
Девятко добавил, что защитники должны завершить свои дебатные речи с 1 до 10 октября, и подчеркнул затем, что Януковича ждут 12 октября в 10.00.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- 30 июля адвокаты Януковича сорвали начало судебных дебатов по делу - не пришли на заседание. 31 июля они заявили об отводе судей и ушли с заседания. 1 августа защитники Януковича сорвали очередное судебное заседание.
- Обвинение в деле государственной измены Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
- В противовес, защита просит полностью оправдать Януковича.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-