Суд пригласил Януковича для последнего слова

18 сентября, 2018, 20:36

Оболонский районный суд Киева пригласил Виктора Януковича на очередное заседание по делу о государственной измене 12 октября для выступления с последним словом

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на заявление судьи Владислава Девятко.

По данным издания, один из платных адвокатов Януковича, Александр Горошинский, заявил суду, что экс-президент хочет выступить в суде с последним словом, но – только через международно-правовую помощь.

Вместе с тем Девятко отметил, что, согласно закону, Янукович должен был выступить со своей последней речью перед заявлениями защитников, но не сделал этого.

По его словам, суд неоднократно вызывал Януковича для участия в судебном заседании с помощью публикации сообщений, а также отправки писем почтой по всем известным адресам его возможного проживания, в том числе, и в Росе.

Девятко добавил, что защитники должны завершить свои дебатные речи с 1 до 10 октября, и подчеркнул затем, что Януковича ждут 12 октября в 10.00.