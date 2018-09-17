Очередной неудачный фейк, - Турчинов ответил на заявления России о МН17
Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил "Интерфакс-Украина", ссылаясь комментарий главы украинского СНБО.
"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 - это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - заявил Турчинов.
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Отметим, 17 сентября в Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины.
- Напомним, 23 мая родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.
- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию. ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
- Автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом домов, и о преступлениях советского режима Дэвид Саттер заявил, что российские спецслужбы, вероятно, планировали сбить в небе над Донбассом пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы получить повод для полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.
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