Очередной неудачный фейк, - Турчинов ответил на заявления России о МН17

17 сентября, 2018, 14:58

Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов назвал очередной ложью заявления представителей российского Министерства обороны относительно вероятного сбития малазийского Boeing рейса МН17 ракетой украинского происхождения

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил "Интерфакс-Украина", ссылаясь комментарий главы украинского СНБО.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 - это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - заявил Турчинов.

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Отметим, 17 сентября в Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины.