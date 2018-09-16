Омелян может ездить за границу, - адвокат
16 сентября, 2018, 19:49
Национальное антикоррупционное бюро позволило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну выезжать в заграничные командировки
Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передает Еспресо.TV.
Детективы Бюро каждый раз будут выдавать чиновнику заграничный паспорт на период поездки .
После каждой командировки он должен сдавать документ.
- Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированном внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
- Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила избрать Владимиру Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.
- В НАБУ заявили, что Омелян пытался незаконно повлиять на антикоррупционную проверку, распространяя якобы ложные данные относительно содержания сообщенной ему подозрения. Зато министр планирует судиться против следователей НАБУ за якобы сфабрикованное подозрение.
- Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки, однако обязал министра инфраструктуры сдать заграничные паспорта.
- Как заявил Омелян, существует угроза того, НАБУ может давить на судью в его деле, поскольку дело против мужа судьи тоже находится на рассмотрении этого ведомства.
- Он также сообщил, что не уйдет в отставку, на что рассчитывают инициаторы его преследования.
- В среду, 19 сентября 2018 года, детективы Бюро ждут министра на первый допрос в статусе подозреваемого.
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