"Бесконечная цепь голодающих". В Париже в поддержку Сенцова запустили флешмоб

14 сентября, 2018, 15:49

Знаменитости и интеллектуалы Парижа от этой пятницы объявили флешмоб в поддержку незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает Liberation.

Как отмечается, десятки людей, среди которых известные французские режиссеры и интеллектуалы, с девяти утра пятницы будут голодать перед посольством России в Париже - каждый по одному дню.

Все они будут требовать освобождения Олега Сенцова, который голодает уже 124-й день, а также всех других украинских политических заключенных Кремля, ради чего украинский режиссер объявил собственно голодания.