"Бесконечная цепь голодающих". В Париже в поддержку Сенцова запустили флешмоб
14 сентября, 2018, 15:49
Знаменитости и интеллектуалы Парижа от этой пятницы объявили флешмоб в поддержку незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом сообщает Liberation.
Как отмечается, десятки людей, среди которых известные французские режиссеры и интеллектуалы, с девяти утра пятницы будут голодать перед посольством России в Париже - каждый по одному дню.
Все они будут требовать освобождения Олега Сенцова, который голодает уже 124-й день, а также всех других украинских политических заключенных Кремля, ради чего украинский режиссер объявил собственно голодания.
- Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- 10 сентября появилась информация о том, что в Сенцова ухудшилось состояние и началась гипоксия - недостаток кислорода мозга и сердцу. Политзаключенный написал завещание на свое творчество.
- В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова.
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