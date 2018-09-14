 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Бесконечная цепь голодающих". В Париже в поддержку Сенцова запустили флешмоб


фото: REUTERS
Знаменитости и интеллектуалы Парижа от этой пятницы объявили флешмоб в поддержку незаконно заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает Liberation.

Как отмечается, десятки людей, среди которых известные французские режиссеры и интеллектуалы, с девяти утра пятницы будут голодать перед посольством России в Париже - каждый по одному дню.

Все они будут требовать освобождения Олега Сенцова, который голодает уже 124-й день, а также всех других украинских политических заключенных Кремля, ради чего украинский режиссер объявил собственно голодания.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать