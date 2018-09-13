В СБУ обращение Пивоварника назвали "полным бредом"

13 сентября, 2018, 22:38

В СБУ подчеркнули, что заявление в видеообращении Вячеслава Пивоварника, которого служба называет заказчиком покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, "от начала и до конца является полным бредом"

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Общественное.

"По содержанию его выступления можем сказать, что от начала до конца — это полный бред", — подчеркнула пресс-секретарь СБУ.

На вопрос, действительно ли Пивоварник на видео, Гитлянская ответила, что этот человек похож на него, судя по фотографиям, что она видела.

"Вы знаете, я вам предлагаю не разбирать по косточкам этот фейк, который, на мое собственное убеждение, сфабрикован от начала до конца российскими спецслужбами, которые таким образом пытаются хоть как-то отмазаться, отбелиться от своего провала. Это попытка как-то нивелировать тот имиджевый удар, который нанесла служба по ФСБ, в очередной раз раскрыв ее преступные намерения", — подчеркнула пресс-секретарь СБУ.

Она добавила, что, по информации СБУ, сейчас Пивоварник находится на территории России.

"И с территории РФ человек свободно рассказывает, что он агент СБУ. Вам не кажется это странным по крайней мере?", — сказала Гитлянская.