В СБУ обращение Пивоварника назвали "полным бредом"
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Общественное.
"По содержанию его выступления можем сказать, что от начала до конца — это полный бред", — подчеркнула пресс-секретарь СБУ.
На вопрос, действительно ли Пивоварник на видео, Гитлянская ответила, что этот человек похож на него, судя по фотографиям, что она видела.
"Вы знаете, я вам предлагаю не разбирать по косточкам этот фейк, который, на мое собственное убеждение, сфабрикован от начала до конца российскими спецслужбами, которые таким образом пытаются хоть как-то отмазаться, отбелиться от своего провала. Это попытка как-то нивелировать тот имиджевый удар, который нанесла служба по ФСБ, в очередной раз раскрыв ее преступные намерения", — подчеркнула пресс-секретарь СБУ.
Она добавила, что, по информации СБУ, сейчас Пивоварник находится на территории России.
"И с территории РФ человек свободно рассказывает, что он агент СБУ. Вам не кажется это странным по крайней мере?", — сказала Гитлянская.
- В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве якобы убили известного политэмигранта, бывшего российского, а ныне уже украинского, журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- Правоохранителям удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- Голосеевский районный суд города Киева после сделки со следствием приговорил к 4,5 года лишения свободы Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка.
- Позже в сети появилось видео, на котором подозреваемый в заказе убийства журналиста Аркадия Бабченка Вячеслав Пивоварник заявляет, что СБУ завербовала его в 2010 году.
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