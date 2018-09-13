 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Когда дело Савченко-Рубана окажется в суде. Прогноз военного прокурора


фото: radiosvoboda
Дело экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко должны передать в суд в октябре

Об этом в эфире одного из каналов заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "Укринформ".

Он напомнил, что следствие по этому делу завершено, материалы дела уже передали адвокатам Савченко и Рубана. Теперь адвокаты должны ознакомиться с ними.

"Только подпишут (адвокаты, - ред.), и дело будет передано в суд. Надеюсь, что до конца сентября они ознакомятся с материалами. В октябре мы предполагаем, если не будет затягивать защита, что передадим обвинительный акт в суд", - подчеркнул Матиос.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

13 сентября, 2018 четверг

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать