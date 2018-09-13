Когда дело Савченко-Рубана окажется в суде. Прогноз военного прокурора

13 сентября, 2018, 09:38

Дело экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко должны передать в суд в октябре

Об этом в эфире одного из каналов заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "Укринформ".

Он напомнил, что следствие по этому делу завершено, материалы дела уже передали адвокатам Савченко и Рубана. Теперь адвокаты должны ознакомиться с ними.

"Только подпишут (адвокаты, - ред.), и дело будет передано в суд. Надеюсь, что до конца сентября они ознакомятся с материалами. В октябре мы предполагаем, если не будет затягивать защита, что передадим обвинительный акт в суд", - подчеркнул Матиос.