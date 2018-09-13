Когда дело Савченко-Рубана окажется в суде. Прогноз военного прокурора
13 сентября, 2018, 09:38
Дело экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко должны передать в суд в октябре
Об этом в эфире одного из каналов заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "Укринформ".
Он напомнил, что следствие по этому делу завершено, материалы дела уже передали адвокатам Савченко и Рубана. Теперь адвокаты должны ознакомиться с ними.
"Только подпишут (адвокаты, - ред.), и дело будет передано в суд. Надеюсь, что до конца сентября они ознакомятся с материалами. В октябре мы предполагаем, если не будет затягивать защита, что передадим обвинительный акт в суд", - подчеркнул Матиос.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчука переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- 22 марта Луценко рассказал, как Савченко и Рубан возили оружие с "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
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