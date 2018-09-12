В США заявили о всесторонней поддержке автокефалии в Украине
Об этом заявил посол по особым поручениям по международным вопросам религиозной свободы Госдепа США Сэм Браунбек во время встречи со спикером украинского парламента Андреем Парубием.
Как отмечается, посол среди прочего отметил, что сейчас перед Украиной стоит большая задача - вопрос автокефалии Украинской поместной православной церкви.
"После принятия решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви США поддержат это решение. И если можем быть полезными на этапе его имплементации, мы будем рады помочь", - заявил Браунбек.
В свою очередь Парубий поблагодарил за внимание Соединенных Штатов к вопросу автокефалии украинской церкви. При этом председатель Верховной Рады выразил убеждение, что это "один из ключевых вопросов бытия украинского государства" и отметил, что Украина все-таки сможет получить положительное решение о предоставлении ей Томоса об автокефалии.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха по автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей заявил о неканоничности Московского патриархата и его притязаний на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийскому Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Во Вселенском патриархате убеждены, что экзархи, назначенные Киев, помогут проложить путь к автокефалии Украинской поместной церкви
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