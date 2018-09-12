В США заявили о всесторонней поддержке автокефалии в Украине

12 сентября, 2018, 20:16

Соединенные Штаты не будут вмешиваться в процесс принятия решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, но приветствуют соответствующее решение в случае его принятия

Об этом заявил посол по особым поручениям по международным вопросам религиозной свободы Госдепа США Сэм Браунбек во время встречи со спикером украинского парламента Андреем Парубием.

Как отмечается, посол среди прочего отметил, что сейчас перед Украиной стоит большая задача - вопрос автокефалии Украинской поместной православной церкви.

"После принятия решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви США поддержат это решение. И если можем быть полезными на этапе его имплементации, мы будем рады помочь", - заявил Браунбек.

В свою очередь Парубий поблагодарил за внимание Соединенных Штатов к вопросу автокефалии украинской церкви. При этом председатель Верховной Рады выразил убеждение, что это "один из ключевых вопросов бытия украинского государства" и отметил, что Украина все-таки сможет получить положительное решение о предоставлении ей Томоса об автокефалии.