В Константинополе убеждены, что экзархи в Украине помогут проложить путь к автокефалии

12 сентября, 2018, 18:37

Во Вселенском патриархате убеждены, что экзархи, назначенные в Киев, помогут проложить путь к автокефалии украинской поместной церкви

Об этом заявил митрополит Галльский Эммануил, местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на итальянское агентство церковных новостей SIR.

Как отмечается, главная миссия экзархов Константинопольского патриархата заключается в содействии контактам, наведении мостов, поощрении диалога и содействии строительству независимой поместной Церкви.

"Два экзарха призваны проложить путь к автокефалии. Следует отметить, что в этом случае процесс не менее важен, чем цель. Фактически благодаря этому процессу различные ветви Украинской православной церкви могут быть сближены", - заявил митрополит Галльский Эммануил.

По его словам, патриарх Варфоломей стремится защищать украинскую церковь, за которую он "несет ответственность, поскольку митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского патриархата, несмотря на то, что в 1686 году Московскому патриархату было предоставлено право рукоположить митрополита Киевского".

Следовательно, отметил митрополит, Константинополь несет двойную ответственность - как в православном мире в целом, так и в Украине в частности.