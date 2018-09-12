В Константинополе убеждены, что экзархи в Украине помогут проложить путь к автокефалии
Об этом заявил митрополит Галльский Эммануил, местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на итальянское агентство церковных новостей SIR.
Как отмечается, главная миссия экзархов Константинопольского патриархата заключается в содействии контактам, наведении мостов, поощрении диалога и содействии строительству независимой поместной Церкви.
"Два экзарха призваны проложить путь к автокефалии. Следует отметить, что в этом случае процесс не менее важен, чем цель. Фактически благодаря этому процессу различные ветви Украинской православной церкви могут быть сближены", - заявил митрополит Галльский Эммануил.
По его словам, патриарх Варфоломей стремится защищать украинскую церковь, за которую он "несет ответственность, поскольку митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского патриархата, несмотря на то, что в 1686 году Московскому патриархату было предоставлено право рукоположить митрополита Киевского".
Следовательно, отметил митрополит, Константинополь несет двойную ответственность - как в православном мире в целом, так и в Украине в частности.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскогому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создания в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности московского патриархата и его притязаний на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Памфілійського Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
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