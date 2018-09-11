Звезде "Реала" дали четыре месяца тюрьмы
11 сентября, 2018, 16:07
Бразильский футболист "Реала" Марсело получил четыре месяца условно за неуплату налогов
Об этом сообщает El Mundo.
Марсело признан виновным в нарушении налогового законодательства Испании. Бразилец пошел на сделку со следствием, выплатил 753 тыс. евро штрафа и получил четыре месяца тюрьмы.
В Испании наказание сроком до двух лет при первом нарушении по экономическим статьям считаются условными.
- Ранее за нарушение налогового законодательства в Испании два года условно получил португалец Криштиану Роналду.
- Судебное дело стало одной из причин решения Роналду покинуть мадридский "Реал" и Испанию с ее жестким налоговым законодательством.
- Роналду перешел в итальянский "Ювентус", который заплатил "Реалу" за португальца 117 млн евро.
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