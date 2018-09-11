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Звезде "Реала" дали четыре месяца тюрьмы


фото: elmundo.es
Бразильский футболист "Реала" Марсело получил четыре месяца условно за неуплату налогов

Об этом сообщает El Mundo.

Марсело признан виновным в нарушении налогового законодательства Испании. Бразилец пошел на сделку со следствием, выплатил 753 тыс. евро штрафа и получил четыре месяца тюрьмы.

В Испании наказание сроком до двух лет при первом нарушении по экономическим статьям считаются условными.

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