Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус"

10 июля, 2018, 19:33

"Реал Мадрид" подтвердил трансфер нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус"

Сумма трансфера не называется, но ранее итальянские медиа оценивали ее в 100-105 миллионов евро, информирует Football.ua.

Криштиану Роналду прокомментировал свой переход из "Реала" в "Ювентус" в письме, которое опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.

"Годы, проведенные в "Реале", возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Я могу поблагодарить всех в клубе за любовь, которую я получил. В Мадриде я провел 9 прекрасных лет. У меня были потрясающие товарищи по команде на поле и в раздевалке, я почувствовал невероятную поддержку фанатов, вместе мы выиграли три Лиги Чемпионов подряд и четыре - за 5 лет. Однако, я считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня", - написал Роналду.

33-летний португалец перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году. Тогда мадридцы заплатили за футболиста 93 миллиона евро.

Вместе с испанским клубом Роналду завоевал 13 трофеев. Четыре раза он выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА, три раза Клубный чемпионат мира. Роналду провел за "Реал" 438 матчей и забил 451 гол. Больше его за клуб не забивал никто.