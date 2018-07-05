Агент уговаривает "Реал" продать Роналду за 100 млн евро
5 июля, 2018, 09:57
Агент Криштиану Роналду ведет переговоры с "Реалом" о продаже португальского футболиста в "Ювентус"
Об этом сообщает As.
Известный футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Криштиану Роналду, накануне провел экстренные переговоры с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. На встрече также присутствовал генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес.
Стороны обсудили будущее Роналду, который недоволен своим положением в мадридском клубе. 33-летний португалец сообщил Мендеша, что он устал бороться и больше не хочет воевать с руководством мадридского клуба. Агент сообщил, что Роналду согласен уйти из "Реала" за 100 млн евро.
- Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов платить нападающему 30 млн евро в год, а сам футболист уже начал поиски дома в Турине.
- Роналду может уйти из "Реала" за 120 млн евро, поскольку ранее договорился о существенном снижении отступных, которые ранее составляли 1 млрд евро.
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