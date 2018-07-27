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Суд вынес приговор по делу Кришитану Роналду


фото: REUTERS
Испанский суд вынес приговор по делу о неуплате налогов португальским футболистом Криштиану Роналду

Об этом сообщает Reuters.

Роналду осудили за сокрытие доходов на два года условно и обязали выплатить 19 млн евро. Эта сумма состоит из 13,5 млн евро задолженности и штрафа за неуплату налогов.

В Испании экономические преступления, по которым выносится приговор до двух лет, наказываются условным заключением. Реального срока Роналду помогло избежать то, что футболист признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству.

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