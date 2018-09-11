Сущенко написал письмо: пишет, что готовится к длительному путешествию
Об этом со ссылкой на копию письма собственного корреспондента сообщил "Укринформ".
Как отмечается, отвечая на письма украинок и украинцев в Латвии, Сущенко написал, в частности о том, что тренирует мышцы, делая соответствующую зарядку.
"Из пакетов с 1,5-литровыми пластиковыми бутылками сделал гантели - размахиваю перед собой. Зарядка помогла округлитися в отдельных местах, появился резвый мышечный тонус, исчезла дряблость в конечностях и плохие мысли. Что очень радует, особенно утром, с первыми солнечными лучами. Неспешно готовлю себя к длительному путешествию и изменению обстановки", - написал Сущенко.
По его словам также, среди книг, которые он сейчас читает - переписки Ивана Франко с украинской интеллигенцией и коллегами из Польши, Чехии, Российской империи.
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