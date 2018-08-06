Защитник Сущенко рассказал, когда Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор
6 августа, 2018, 16:15
Дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ
Об этом сообщил в Facebook общественный защитник журналиста Марк Фейгин.
"Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ. Согласно УПК, его должны рассмотреть в течение 45 дней", - написал Фейгин.
Общественный защитник Сущенко предположил, что рассмотрение апелляции на приговор Сущенко состоится в сентябре.
"Вероятно, уже в сентябре месяце состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы по ст. 276 Уголовного кодекса (шпионаж)", - отметил Фейгин.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- В Сущенко ухудшается здоровье за плохие условия в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
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