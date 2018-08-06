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Защитник Сущенко рассказал, когда Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор


фото: radiosvoboda
Дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ

Об этом сообщил в Facebook общественный защитник журналиста Марк Фейгин.

"Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ. Согласно УПК, его должны рассмотреть в течение 45 дней", - написал Фейгин.

Общественный защитник Сущенко предположил, что рассмотрение апелляции на приговор Сущенко состоится в сентябре.

"Вероятно, уже в сентябре месяце состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы по ст. 276 Уголовного кодекса (шпионаж)", - отметил Фейгин.

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