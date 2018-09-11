Парубий хочет смены всего состава ЦИК

11 сентября, 2018, 12:50

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил сменить весь состав Центральной избирательной комиссии, а не только 13 членов

Об этом Парубий заявил на форуме реанимационного пакета реформ, передает LB.ua.

"Обновление состава Центральной избирательной комиссии - это вопрос, который, по моему мнению, должен быть поставлен на повестку дня без оттягивания. Я планирую, что уже в следующий четверг Верховная Рада Украины перейдет к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии", - сказал Парубий.

Читайте также. Как трудовые мигранты могут голосовать на выборах президента. Помощь ЦИК

Спикер парламента отметил, что полное обновление ЦИК могло бы снять дискуссии по поводу численности и квот, а решение действующего состава комиссии заблокировало выборы в местных сообществах.

"Я буду предлагать определенные, возможно даже новые, подходы. Потому что после решения ЦИК, которое фактически остановило выборы в местных сообществах, у меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по поводу численности и квот", - сказал Парубий.

Читайте также. Выборы в объединенных территориальных общинах. Что это и для чего нужно

Сейчас в существующем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.