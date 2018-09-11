Парубий хочет смены всего состава ЦИК
Об этом Парубий заявил на форуме реанимационного пакета реформ, передает LB.ua.
"Обновление состава Центральной избирательной комиссии - это вопрос, который, по моему мнению, должен быть поставлен на повестку дня без оттягивания. Я планирую, что уже в следующий четверг Верховная Рада Украины перейдет к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии", - сказал Парубий.
Читайте также. Как трудовые мигранты могут голосовать на выборах президента. Помощь ЦИК
Спикер парламента отметил, что полное обновление ЦИК могло бы снять дискуссии по поводу численности и квот, а решение действующего состава комиссии заблокировало выборы в местных сообществах.
"Я буду предлагать определенные, возможно даже новые, подходы. Потому что после решения ЦИК, которое фактически остановило выборы в местных сообществах, у меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по поводу численности и квот", - сказал Парубий.
Читайте также. Выборы в объединенных территориальных общинах. Что это и для чего нужно
Сейчас в существующем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта об обновлении состава ЦИК. В БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК.
- Вопрос обновления ЦИК вернули на повестку дня, однако Рада так и не смогла его рассмотреть. Парубий заявил, что Рада должна проголосовать за обновление состава ЦИК в сентябре после начала 9 сессии парламентской работы.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-