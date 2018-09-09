Нацполиция задержала водителя, который совершил резонансное ДТП в Одессе

9 сентября, 2018, 15:46

27-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения

Трагедия произошла вчера в 21:15 на перекрестке Фонтанской дороги и Сквера Героической обороны Одессы в Киевском районе города Одессы. Водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda. После этого столкновения обе машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где на тот момент находились пешеходы, говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

"В результате ДТП четверо человек были травмированы, среди которых и 31-летняя пассажирка автомобиля BMW, двое прохожих погибли. Их лица установлены. Ими оказались одесситка, 1962 года рождения и 52-летний мужчина", - заявили в Нацполиции.

В отношении третьего человека, который якобы умер в карете скорой помощи, информация не подтвердилась. В настоящее время указанный мужчина находится в реанимационном отделении одной из больниц города.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Продолжаются мероприятия по проведению правоохранителями беспристрастного и объективного расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.