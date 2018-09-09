Нацполиция задержала водителя, который совершил резонансное ДТП в Одессе
Трагедия произошла вчера в 21:15 на перекрестке Фонтанской дороги и Сквера Героической обороны Одессы в Киевском районе города Одессы. Водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda. После этого столкновения обе машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где на тот момент находились пешеходы, говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.
"В результате ДТП четверо человек были травмированы, среди которых и 31-летняя пассажирка автомобиля BMW, двое прохожих погибли. Их лица установлены. Ими оказались одесситка, 1962 года рождения и 52-летний мужчина", - заявили в Нацполиции.
В отношении третьего человека, который якобы умер в карете скорой помощи, информация не подтвердилась. В настоящее время указанный мужчина находится в реанимационном отделении одной из больниц города.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Продолжаются мероприятия по проведению правоохранителями беспристрастного и объективного расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
- Напомним, поздно вечером в субботу, 8 сентября 2018 года, на 6-й станции Фонтана в Одессе повторилось харьковское массовое ДТП с несколькими погибшими и травмированными. Как и в Харькове, авто, что существенно превышало разрешенную скорость, двигалось на запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезалось в другую машину и отлетело на остановку с людьми.
- Очевидцы рассказали подробности.
- Виновником оказался любитель нелегальных ночных автосоревнований. Государственный номер его BMW - ВН1735НІ.
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