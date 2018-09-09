Очевидцы рассказали подробности повторения харьковской трагедии на Фонтане в Одессе
Об этом сообщает местный портал Пушкинська.net.
Журналисты также публикуют свидетельства очевидцев трагедии, в которой, по последним данным, погибли 2 человека и 6 получили травмы.
В частности, девушка по имени Катрин сообщила, что на место ДТП приезжали знакомые водителя и по ее словам, они были из "BMW-клуба". Она слышала, как они говорили, что у этого водителя это уже не первая подобная ситуация. Предыдущий инцидент был где-то на поселке Котовского.
Кроме того, по словам свидетелей, присутствовавшие на месте аварии чуть не устроили самосуд над водителем BMW.
По словам одного из свидетелей ДТП, у него есть запись аварии с видеорегистратора, который установлен на его автомобиле. В момент дорожного происшествия он выезжал из Экономического провулка. Он утверждает, что на водителя на Экономического загорелся «зеленый» и буквально через секунду по Фонтану "пролетел" BMW.
Стоит отметить, что подобное ДТП произошло осенью прошлого года в Харькове, где погибли 5 человек.
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