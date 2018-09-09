Очевидцы рассказали подробности повторения харьковской трагедии на Фонтане в Одессе

9 сентября, 2018, 06:31

По словам начальника следственного управления ГУ Нацполіції в Одесской области Сергея Шайхета водитель BMW, устроивший ДТП с погибшими и ранеными на 6-й станции Фонтана в Одессе сейчас находится в больнице, решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по признакам ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть)

Об этом сообщает местный портал Пушкинська.net.

Журналисты также публикуют свидетельства очевидцев трагедии, в которой, по последним данным, погибли 2 человека и 6 получили травмы.

В частности, девушка по имени Катрин сообщила, что на место ДТП приезжали знакомые водителя и по ее словам, они были из "BMW-клуба". Она слышала, как они говорили, что у этого водителя это уже не первая подобная ситуация. Предыдущий инцидент был где-то на поселке Котовского.

Кроме того, по словам свидетелей, присутствовавшие на месте аварии чуть не устроили самосуд над водителем BMW.

По словам одного из свидетелей ДТП, у него есть запись аварии с видеорегистратора, который установлен на его автомобиле. В момент дорожного происшествия он выезжал из Экономического провулка. Он утверждает, что на водителя на Экономического загорелся «зеленый» и буквально через секунду по Фонтану "пролетел" BMW.

Стоит отметить, что подобное ДТП произошло осенью прошлого года в Харькове, где погибли 5 человек.