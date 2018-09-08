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Смертельная авария на Фонтане в Одессе. BMW после столкновения влетел в остановку с людьми

Двое людей погибли и как минимум пятеро пострадали в результате аварии, которая произошла около часа назад на 6-й станции Фонтана

Водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч в сторону 7-й станции на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Skoda, а затем продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди, пишет Думская.net.

Пострадавших уже забрала скорая. По последней информации, среди них есть ребенок.

На месте работают сотрудники полиции.

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