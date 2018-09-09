Виновник смертельного ДТП в Одессе оказался поклонником уличных гонок

9 сентября, 2018, 10:39

Участник ДТП в Одессе, в результате которой погибли два человека и пятеро пострадали, является любителем уличных гонок

Об этом сообщает Думская.

"Очевидцы опознали машину BMW с госномером ВН1735НІ как постоянную участницу уличных гонок", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на записи регистратора одного из автомобилистов зафиксировано, как BMW на большой скорости пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщалось, авария произошла в субботу вечером на 6-й станции Фонтана. Водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч в сторону 7-й станции, совершил столкновение с автомобилем Skoda, а затем продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.

На данный момент на сайте обастного управления полиции сказано, что в результате ДТП погибло 2 человека и 5 травмированы.