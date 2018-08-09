"Мариуполь" проиграл "Бордо" в Лиге Европы
9 августа, 2018, 21:49
В Одессе в первом матче третьего раунда Лиги Европы "Мариуполь" уступил французскому "Бордо"
Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч
"Мариуполь" (Украина) - "Бордо" (Франция) 1:3
Голы: Мишнев, 7 - Ляборд, 33, 37, Чуаеми, 49
Повторный матч состоится 16 августа в Бордо.
- Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Мариуполь" одолел в дополнительное время шведский "Юргорден".
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В случае победы в противостоянии с французами "Мариуполь" сыграет в раунде плей-офф с победителем пары "Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия).
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7 августа в Лиге чемпионов стартовало "Динамо", которое в третьем квалификационном раунде сыграло в гостях вничью 1:1 с чешской "Славией".
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