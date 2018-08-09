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"Мариуполь" проиграл "Бордо" в Лиге Европы


фото: football.ua
В Одессе в первом матче третьего раунда Лиги Европы "Мариуполь" уступил французскому "Бордо"

Лига Европы. Третий квалификационный раунд. Первый матч

"Мариуполь" (Украина) - "Бордо" (Франция) 1:3

Голы: Мишнев, 7 - Ляборд, 33, 37, Чуаеми, 49

Повторный матч состоится 16 августа в Бордо.

 

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