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"Динамо" не удержало победу над "Славией" в Лиге чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" сыграло вничью с чешской "Славией" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч

"Славия" (Чехия) - "Динамо" (Украина) 1:1

Гол: Вербич, 83 - Гушбауер, 90+5 (пен.)

Повторный матч между "Динамо" и "Славией" состоится 14 августа в Киеве.

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