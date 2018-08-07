"Динамо" не удержало победу над "Славией" в Лиге чемпионов
7 августа, 2018, 22:23
"Динамо" сыграло вничью с чешской "Славией" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч
"Славия" (Чехия) - "Динамо" (Украина) 1:1
Гол: Вербич, 83 - Гушбауер, 90+5 (пен.)
Повторный матч между "Динамо" и "Славией" состоится 14 августа в Киеве.
- "Динамо", в случае победы над "Славией", сыграет в раунде плей-офф с победителем противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
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Ранее киевский клуб обнародовал заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
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3 августа в центральном матче чемпионата Украины "Динамо" на своем поле победило "Шахтер" - 1:0.
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