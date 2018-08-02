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"Мариуполь" в дополнительное время победил "Юргорден" в Лиге Европы


фото: dif.se
В Одессе в ответном матче второго квалификационного раунда "Мариуполь" победил в дополнительное время шведский "Юргорден"

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Повторный матч

"Мариуполь" (Украина) - "Юргорден" (Швеция) 2:1 (доп. время; 1:1)

Голы: Пихаленок, 63; Фомин, 97 (пен.) - Баджи, 77

"Мариуполь": Худжамов, Белый (Чоботенко, 105), Демир, Яворский, Тищенко (Кирюханцев, 110), Чурко (Вакула, 73), Полегенько, Пихаленок, Мишнев, Быков, Фомин.

"Юргорден": Исакссон, Аугустинссон, Ольссон, Уне-Ларссон (Андерссон, 105), Юханссон, Мрабти, Карлстрем (Уокер, 99), Ринг (Даниэльссон, 101), Радетинац (Косика, 89), Ульвестад, Баджи.

Предупреждения: Фомин, 56, Баджи, 56, Пихаленок, 61, Аугустинссон, 65, Карлстрем, 83, Ольссон, 96.

Первый матч - 1:1


 

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