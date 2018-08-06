Лига Европы: украинские клубы получили соперников в плей-офф

6 августа, 2018, 14:59

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой получили соперников "Заря" и "Мариуполь"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. По его итогам потенциальных соперников по решающему кругу отбора получили украинские "Мариуполь" и "Заря".

В случае выхода в плей-офф Лиги Европы "Мариуполь" сыграет с победителем пары "Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия), "Заря" сыграет с победителем дуэта "Лейпциг" (Германия) - "Университатя" (Румыния).

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 23 августа, ответные - 30 августа.