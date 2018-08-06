Лига Европы: украинские клубы получили соперников в плей-офф
6 августа, 2018, 14:59
Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой получили соперников "Заря" и "Мариуполь"
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. По его итогам потенциальных соперников по решающему кругу отбора получили украинские "Мариуполь" и "Заря".
В случае выхода в плей-офф Лиги Европы "Мариуполь" сыграет с победителем пары "Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия), "Заря" сыграет с победителем дуэта "Лейпциг" (Германия) - "Университатя" (Румыния).
Первые матчи раунда плей-офф состоятся 23 августа, ответные - 30 августа.
- Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Мариуполь" в дополнительное время победил шведский "Юргорден".
- В следующем круге отбора "Мариуполь" сыграет с французским "Бордо", а "Заря" встретится с португальской "Брагой".
- Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, где "Динамо" может встретиться с победителем противостояния между голландским "Аяксом" и бельгийским "Стандардом".
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