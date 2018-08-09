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Дело Холодницького расследует СБУ, - Сытник

Расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, информирует Громадське.

По его словам, когда информация о расследовании по Холодницкому стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ. Однако сейчас, как отметил Сытник, их оттуда "выкинули".

"К сожалению, нас из этой группы уже выкинули. Передали дело в СБУ, часть дела. И фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - пояснил он.

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