Дело Холодницького расследует СБУ, - Сытник
9 августа, 2018, 22:06
Расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого занимается Служба безопасности Украины
Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, информирует Громадське.
По его словам, когда информация о расследовании по Холодницкому стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ. Однако сейчас, как отметил Сытник, их оттуда "выкинули".
"К сожалению, нас из этой группы уже выкинули. Передали дело в СБУ, часть дела. И фактически сейчас мы к этому расследованию не имеем никакого отношения", - пояснил он.
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- Напомним, генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник просили квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
- 26 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор с привлечением к дисциплинарной ответственности.
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