В чём НАБУ обвиняет Холодницкого. Заявление в КДКП

3 апреля, 2018, 22:52

Родион Шовкошитный

На основе разговоров, подслушанных из аквариума руководителя САП Холодницкого детективами НАБУ, текст обвинений, которые услышит на дисциплинарной комиссии главный антикоррупционный прокурор

Подслушанные разговоры в кабинете главного антикоррупционного прокурора дали ответы на некоторые вопросы по поводу резонансных дел. Впрочем, они породили другие. Например, от кого руководитель САП узнал о прослушивании и сколько еще можно было бы узнать, если бы Холодницкого не предупредили?

Отношения директора НАБУ Артема Сытника с руководителем САП Назаром Холодницким непростыми были с самого начала, хотя в стадию публичного конфликта перешли лишь осенью 2016. Необходимость выдавать их за рабочие отпала, когда в офисном аквариуме Холодницкого было найдено записывающее устройство.

Устройство в кабинете руководителя САП. Как и почему

Оказался "жучок" в кабинете благодаря совместной операции НАБУ и "Департамента экономики" Генеральной прокуратуры. Расследование против Холодницкого ГПУ начала полгода назад. Устройство НАБУ установило 31 января 2018 года. Позже в НАБУ отказались комментировать технические подробности его установки: "Установили мы. Как? Секрет!". Но в СМИ гуляет версия о завербованном мойщике аквариума.

Прослушивание велось чуть более месяца. Велось бы и дольше, если бы Холодницкий не нашел "жучок". Остается неизвестным, как Холодницкий узнал о том, что его слушают. Однако есть интересный нюанс. Устройство было установлено детективами НАБУ и только они знали, где именно в кабинете оно стоит. Устройство Холодницкий обнаружил 6 марта, хотя заявил об этом только 20 марта. Похоже, что Холодницкий узнал, что его "пишут", но не знал, где именно спрятано устройство, ведь обыскал весь свой кабинет. Нашел в аквариуме. Следовательно, могла произойти утечка. Откуда? Возможно, оттуда, где знали о факте прослушивания, но не знали о месторасположении "жучка".

Где-то с 12 по 16 марта Холодницкий выяснял с ГСО, СБУ, НАБУ и в середине ГПУ, кто же именно установил устройство. Ожидалось, что Холодницкий после выяснения обстоятельств сам уйдет в отставку. Он решил защищаться. После этого конфликт уже не имел шансов избежать публичной огласки. 26 марта генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил факт прослушивания своего заместителя в рамках совместной операции. А уже 29 марта появились материалы в СМИ с деталями дела и интервью директора НАБУ Артема Сытника. По убеждению главы НАБУ, профессионально выполнять свои обязанности прокурорам САП мешает их руководитель.

Вопрос привлечения руководителя САП к уголовной ответственности относится к сфере компетенции Генеральной прокуратуры как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве. О наличии возможных дисциплинарных проступков в действиях главного антикоррупционного прокурора, 30 марта 2018 года Директор НАБУ Артем Сытник направил соответствующую жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП). Одним из результатов рассмотрения в КДКП может быть отстранение или даже увольнение Холодницкого с должности.

Какие злоупотребления инкриминируют Холодницкому

Злоупотребление служебным положением; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ. А еще подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у кого они должны были произойти. Это то, что вменяют Холодницкому по результатам прослушивания его разговоров.

Вот несколько упрощенный и адаптированный для широкого круга текст того, что услышит дисциплинарная комиссия прокуроров, которая будет рассматривать вопрос об открытии производства по руководителю САП по жалобам ГПУ и НАБУ.

Дело Ульяны Супрун: манипулирование свидетелем

Уголовное производство от 25.01.2017 в отношении депутата Чабановского поселкового совета, Богачева Е.С. - помощника-консультанта народного депутата Ляшко О.В., по мнению НАБУ пытался дать взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в виде однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Акварели-2" (застройщик ООО "Акварели Девелопмент Холдинг"). Действовал Богачев в предварительном сговоре с городским головой п.Вишневое Дяковым И.В. По замыслу Богачева и Дякова, Супрун должна способствовать получению от международных организаций и учреждений медицинского оборудования (магнитно-резонансного томографа и цифрового маммографа) для коммунального учреждения Вышнивская городская больница. Предварительная правовая квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Что на пленках: 01.03.2018. Почти 11 часов утра. Холодницкий у себя в кабинете встретился со свидетелем по делу, заместителем директора по стратегическим вопросам ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" Сергеем Кафтей и предупредил его о возможных обысках. Таким образом, прокурор разгласил детали уголовного дела, которые стали ему известны во время выполнения служебных полномочий.

Сергей Кафтя

По мнению НАБУ, Холодницкий подзадорил Кафтю на дачу заведомо ложных показаний. Он предоставил свидетелю инструкции, что именно тот должен говорить во время допроса. После этого Холодницкий вызвал к себе процессуального руководителя по делу и имитировал при нем повторный опрос Кафти, затем дал указание прокурору допросить Кафтю как свидетеля. Во время указанного допроса Кафтя, согласно инструкций, полученных от Холодницкого, скрыл факт того, что он предварительно обращался к руководителю САП и сообщал о вымогательстве недвижимости со стороны мэра города Вишневое Ильи Дикова. Детективы НАБУ считают, что это сделало невозможным осуществление досудебного расследования надлежащим образом и лишило их весомых доказательств.

Вместе с этим, на совещаниях по поводу заслушивания состояния досудебного расследования в этом уголовном производстве Холодницким неоднократно отмечалось, что, по его личному мнению, доказательство факта предложения взятки Супрун невозможно без установления факта вымогательства и последующего получения квартиры Диковым от Кафти для дальнейшей передачи Супрун. Хотя, как установлено в ходе проведения НСРД (аудиоконтроля), Холодницкий был достоверно осведомлен, что Диков требует квартиры у Кафти, однако не только не совершил никаких предусмотренных законом мер, по мнению НАБУ, но и умышленно блокировал привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

05.03.2018 с 11 по 12 ч утра детективы НАБУ провели дополнительный допрос свидетеля Кафти. В тот же день, около 16 часов, Кафтя приехал к Холодницкому и рассказал ему о допросе в НАБУ. Позже того же дня в разговоре с процессуальным прокурором, употребляя многочисленные нецензурные выражения и унижая своего подчиненного, Холодницкий заявил, что Кафтя является его другом и что сегодня Кафтю допрашивали без ведома Холодницкого в НАБУ. На что прокурор ответил, что если бы Кафтя сообщил о вызове в НАБУ, они посоветовали бы ему вообще не появляться на допрос в Бюро.

Кроме того, Холодницкий предоставил процессуальному прокурору указание наказать детективов НАБУ, используя для этого все имеющиеся у него рычаги воздействия, в частности несогласованность процессуальных документов.

В тот же день в 20:45 Холодницкий в разговоре со своим заместителем и процессуальным руководителем в данном производстве сообщил, что детектив НАБУ без его ведома согласовал у прокурора четыре ходатайства о проведении обысков по этому делу, в том числе и в офисе ООО "Акварели Девелопмент Холдинг". Холодницкий, употребляя многочисленные нецензурные выражения, требовал у своего заместителя позвонить руководству суда и дать указание не рассматривать ходатайство НАБУ, поскольку обыск офиса застройщика с ним не соглашался и этот обыск может навредить бизнесу Кафти.

Заместитель руководителя САП пообещал, что позвонит в 8 утра заместителю главы Соломенского районного суда или главе и попросит отказать в удовлетворении ходатайства НАБУ об обыске офиса застройщика, объясняя это необходимостью предоставить дополнительные документы.

Результат: 06.03.2018. Около 9 часов утра. Детектив НАБУ прибыл к следственной судье Соломенского районного суда, однако последняя предупредила, что не может принять окончательное решение по ходатайству и выдать детективу соответствующие постановления, поскольку ей позвонил заместитель главы Соломенского суда и сообщил, что с ним связывался заместитель руководителя САП, и просил не выдавать детективу постановления, поскольку в ходатайстве вроде есть какая-то ошибка. В итоге следственная судья удовлетворила ходатайство об обыске частично, в общем разрешив проведение самого следственного действия.

Дело Бахматюка: забрал производство по делу в НАБУ

Уголовное производство от 01.06.2017 по поводу злоупотребления служебным положением служебными лицами ГФС Украины, что позволило должностным лицам предприятия агрохолдинг "Авангард", бенифициарным владельцем которых является Олег Бахматюк, в период с сентября 2015 года по январь 2016, осуществив ряд финансово-хозяйственных операций в рамках группы предприятий холдинга, завладеть 1 155 479 484 грн из государственного бюджета Украины в качестве возмещения НДС. Предварительная правовая квалификация: ч.2 ст 364 УК Украины.

Олег Бахматюк

Что на пленках: 06.03.2018 г. Холодницкий дает указание процессуальному руководителю по делу агрохолдинга "Авангард" собрать совещание по поводу состояния досудебного расследования и, независимо от результатов совещания, определить подследственность по иным органом досудебного расследования. При этом Холодницкий отметил, что ему не важно, по каким именно. Прокурор ответил, что для этого нужно будет изменить правовую квалификацию уголовного производства, и отметил, что, в случае закрытия производства, это будет негативно воспринято обществом. На это Холодницкий в грубой нецензурной форме повторил свое требование не осуществлять процессуальное руководство прокурорам САП по этому уголовному производству.

В этот же день Холодницкий, по мнению НАБУ, продолжая действовать в интересах третьего лица, обратил внимание своего заместителя на необходимости срочной смены подследственности уголовного производства, вопреки требованиям УПК Украины, в частности статьям 36 и 216, согласно которым запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования.

Результат: 06.03.2018. На совещании детективов НАБУ и прокуроров САП решено спланировать дальнейшие следственные действия по результатам инициированных проверок, которые были остановлены ранее. Однако на следующий день постановлением Холодницкого определена подследственность в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением Нацполиции.

Три дела Логвинского: свертывание производства по делам

Уголовное производство от 25.05.2016 по поводу возможной организации депутатом Верховной Рады Георгием Логвинским по предварительному сговору с арбитражным управляющим ООО "Бельведер Украина" схемы по завладению имуществом путем реализации по заниженной стоимости, чем причинен ущерб учредителям ООО "Бельведер Украина" на сумму около 40 млн гривень. Предварительная правовая квалификация: ч. 5 ст.191 УК Украины

Уголовное производство от 01.06.2017 по поводу возможных злоупотреблений служебным положением правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Бабиным Б.В. и первым заместителем министра юстиции Украины Бернацкой Н.И. на стадии дружеского урегулирования и выполнения решения ЕСПЧ по делу ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины в пользу физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Логвинским. Предварительная правовая квалификация: ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 364 УК Украины.

Уголовное производство от 18.11.2016 по возможному присвоению и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением работником НБУ при осуществлении полномочий ликвидатора ПАО "Банк Столица". Во время расследования возникли подозрения в причастности помощников народного депутата Логвинского Швец М.П. и Харина. А.М. к завладению активами ПАО "Банк Столица" по заниженной стоимости.

Георгий Логвинский

Что на пленках: 09.02.2018. 14.30. Георгий Логвинский спрашивает у Холодницкого, какие их совместные дальнейшие действия, кроме разговоров. На это Холодницкий ответил, что полностью контролирует ситуацию, что он разбирался и не видит в уголовном производстве по делу ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины ничего. А также, что он сообщит Логвинскому о дальнейших следственных действиях, что, по мнению НАБУ, является обещанием разгласить сведения досудебного расследования. Также он сказал, что не может так просто закрыть дело, поскольку прокурор не может закрыть уголовное производство, пока не объявлено подозрение. Руководитель САП заверил народного депутата, что не видит обстоятельств, которые бы угрожали его безопасности и добавил, что, по его мнению, факта преступления нет и если его докажут, то он закрывает дело.

В тот же день старший прокурор группы прокуроров сообщил Холодницкому, что приходил Логвинский отстаивать свои интересы и интересы первого заместителя министра юстиции Украины Бернацкой. Прокурор отметил, что настроен подписать сообщение о подозрении. На это Холодницкий ответил, что в этом производстве присутствует политический момент, поскольку Логвинского поддерживают народные депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также весь состав ЕСПЧ, поскольку жена Логвинского Ютковская уже 8 лет является судьей ЕСПЧ, поэтому он не хочет ссориться с теми, кто его поддерживает.

Далее Холодницкий стал рассказывать прокурору о своем сотрудничестве с Логвинским на должности первого заместителя прокурора АР Крым, об авторитете Логвинского в ПАСЕ, Кнессете и посольстве Израиля, о влиятельности евреев в мире, и что он не хочет себе врагов среди них, употребляя при этом, как пишет НАБУ в своей жалобе в КДКП, многочисленные антисемитские высказывания и нецензурные выражения. После этого Холодницкий пытался убедить прокурора в бесперспективности данного уголовного производства.

Потом Холодницкий отметил прокурору, что до конца марта по трем уголовным производствах Логвинского необходимо принять решение, а именно, по "Банку Столица" необходимо отложить и расследовать дальше, а по "Бельведеру" и "Золотому мандарину" необходимо принять решение в марте, отметив при этом, что без сверхдоказательств движения в процессах не будет.

Далее Холодницкий, пишет НАБУ, продолжил косвенно побуждать подчиненного к принятию необходимых ему и Логвинскому решений. Он, по утверждению НАБУ, использовал тезисы о нежелании ссориться с ЕСПЧ, европейскими и американскими партнерами и еврейским лобби. После этого повторно отметил, что не хочет давать движение уголовным делам по "Бельведеру" и "Золотому мандарину" и указал прокурору на необходимость завершить определенные розыскные действия по них.

Дело Труханова: слабая позиция обвинения в суде

Уголовное производство от 2.11.2016 в отношении группы лиц, в частности Геннадия Труханова, которых НАБУ подозревает в завладении денежными средствами одесского городского бюджета в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Предварительная правовая квалификация: ч. 5 ст. 191; ч. 2. ст. 15; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 365-2 и ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Геннадий Труханов

Что на пленках: 07.02.2018 около 9 утра Холодницкий в служебном кабинете общается со своим заместителем. На уточнение последнего по поводу позиции САП в уголовном производстве в отношении круга лиц, которых планируется привлекать к уголовной ответственности, Холодницкий, указывает НАБУ, дал указание не проводить активных следственных и процессуальных действий. При этом Холодницкий обнаружил осведомленность о графике перемещения лиц, которые проверяются на причастность к совершению преступления в этом уголовном производстве. По мнению детективов НАБУ, этим он подтвердил факт внепроцессуального общения с этими лицами или с представителями этих лиц.

После этого Холодницкий, несмотря на заверения своего зама в достаточности доказательств для сообщения Труханову о подозрении, дал последнему указание по искажению содержания процессуальных документов с целью создания условий относительно возможности в будущем изменения решение о привлечении Труханова к уголовной ответственности. При этом Холодницкий и его заместитель в разговоре относительно Труханова оперировали терминами "переигрывать на их сторону", "вывести из материалов".

14.02.18 После задержания Труханова и Вугельмана, от Холодницкого поступали настойчивые требования предоставить преимущества именно указанным лицам в скорейшем оформлении всех необходимых процессуальных документов и доставки их в суд для рассмотрения ходатайств об избрании мер пресечения, не смотря на то что днем ранее были задержаны другие три лица, в отношении которых также существовала необходимость в передаче их документов в суд на избрание меры пресечения.

После прохождения первоочередных процессуальных действий с подозреваемыми Холодницкий созвал совещание в САП и перед группой следователей потребовал как можно быстрее закончить дело и направить в суд, несмотря на предложения более детально отработать и опровергнуть версии подозреваемых, что позволит в дальнейшем иметь более сильную позицию прокуроров в суде.

Дело Корчак: блокировка обыска

Уголовное производство от 05.10.2017. НАБУ подозревает Наталью Корчак, экс-руководителя НАПК, в нарушении требований п.3 ч.1 ст. 46 закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно во внесении заведомо недостоверных сведений и в исправленные декларации за 2016 год. Корчак не внесла в декларацию сведения о наличии у нее и ее мужа автомобиля "Шкода Октавия А7" 2016 г. стоимостью 544,348 тыс. гривень, который зарегистрирован на мать мужа Корчак. Предварительная правовая квалификация: ст. 366-1 УК Украины.

20.02.2018 прокурору САП направлено для согласования ходатайство о временном доступе к вещам и документам в частном отеле, расположенном в с.Шешоры по месту фактического пребывания Корчак и ее мужа, а также пользование 31.11.2016 последним автомобилем "Шкода Октавия".

Наталья Корчак

Что на пленках: 21.02.2018. 11 часов. В кабинет к Холодницкому зашел процессуальный прокурор и начал докладывать обстоятельства дела, в частности то, что по его мнению детективы НАБУ надлежащим образом задокументировали факт использования Корчак незадекларированного автомобиля и о необходимости подписания ходатайства о временном доступе к ее вещам и документам. Холодницкий в грубой форме, с использованием ненормативной лексики, перебил процессуального прокурора и спросил, почему тот не занимается оформлением протоколов заслушивания уголовных производств в НАБУ. Детективы НАБУ видят в этом факте доказательство, что Холодницкий заинтересован только в противодействии работе НАБУ.

Результат: 23.02.2018. Заместитель Холодницкого вернул детективам ходатайство об обыске без согласования и с объяснением, что руководитель САП Холодницкий не усматривает целесообразности проведения данного мероприятия обеспечения уголовного производства. Итак, жалуется НАБУ, Холодницкий фактически заблокировал проведение обыска и осуществил блокирование досудебного расследования в уголовном производстве внепроцессуальным способом.

Дальнейшая судьба Холодницкого. Чего требует НАБУ

Дело Холодницкого будет слушать Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. НАБУ будет требовать увольнения Холодницкого, ссылаясь на фактические данные, показания и показания, приведенные в дисциплинарной жалобе. Речь идет о рассекреченном 23 марта в установленном порядке протоколе о результатах проведения НСРД – аудиоконтроле. НАБУ потребует от КДКП:

Привлечь руководителя САП Назара Холодницкого к дисциплинарной ответственности с наложением такого дисциплинарного взыскания как увольнение с должности в органах прокуратуры. Отстранить Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства, поскольку налицо влияние прокурора, в отношении которого проводится проверка, на участников проверки, а также, поскольку нарушение имеет грубый и очевидный характер и привело к общественному резонансу, также нанесение вреда органам прокуратуры.

Досудебное производство открыто по поводу возможного совершения служебными лицами САП ГПУ уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (Незаконное обогащение) и ч. 4 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды) УК Украины.

Четких норм относительно того, кто должен исполнять обязанности руководителя САП в случае увольнения Холодницкого, нет. Теоретически, до того момента, пока комиссия не определится с новыми кандидатами на должность и не подаст их на выбор президенту, будет руководить первый заместитель главы САП. Но, в принципе, назначить и.о. могут любого из заместителей. Интересно также, захочет ли Юрий Луценко предоставить в будущем и.о. статус заместителя генпрокурора, который имел Холодницкий.

Еспресо.ТВ в дальнейшем будет следить за ходом этого конфликта и будет пытаться получить комментарии упоминаемых в материале лиц и организаций.