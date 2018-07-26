Луценко и Сытник требуют у КДКП уволить Холодницкого

26 июля, 2018, 11:50

Истцы просят Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В КДКП поступило заявление председателя НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко относительно пересмотра предыдущего решения комиссии о выговоре Холодницкому.

"Просим привлечь Холодницкого Н.И. к ответственности, а также наложить дисциплинарное взыскание в виде увольнения из органов прокуратуры", - говорится в документе.

Во время заседания представитель КДКП Александр Ковальчук отметил, что Холодницкого обвинили в том, что он подстрекал лиц к даче ложных показаний. Соответствующие доказательства якобы есть в "аквариумных записях", которые были установлены в кабинете руководителя САП.

"В уголовном производстве отмечается, что он подстрекал лиц к даче ложных показаний, блокировал привлечении виновных лиц, нецензурно общался с прокурором Кривенко В.В., унижал сотрудника Симкива. В жалобе отмечается, что была попытка психологического давления", - подчеркнул Ковальчук