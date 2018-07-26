Холодницкого решили оставить на должности, но наказали

26 июля, 2018, 14:00

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор с привлечением к дисциплинарной ответственности

Об этом сообщает “Громадське”.

Докладчик - глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник - после заслушивания обвинений и свидетельств огласил свой предварительный вывод, что Холодницкий действительно нарушил законодательство и за свои нарушения должен был бы быть уволен. Но законодательство не предусматривает увольнения Холодницкого. Поэтому он предложил объявить Холодницкому выговор. После обсуждения, комиссия объявила свое окончательное решение.

Таким образом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не уволили, а объявили выговор с привлечением к дисциплинарной ответственности.

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