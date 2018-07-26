Холодницкого решили оставить на должности, но наказали
Об этом сообщает “Громадське”.
Докладчик - глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник - после заслушивания обвинений и свидетельств огласил свой предварительный вывод, что Холодницкий действительно нарушил законодательство и за свои нарушения должен был бы быть уволен. Но законодательство не предусматривает увольнения Холодницкого. Поэтому он предложил объявить Холодницкому выговор. После обсуждения, комиссия объявила свое окончательное решение.
Таким образом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не уволили, а объявили выговор с привлечением к дисциплинарной ответственности.
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- Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко и руководитель НАБУ Артем Сытник просили Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
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