Илон Маск провел тайное собрание ученых относительно колонизации Марса
Как сообщает издание ARS Techica со ссылкой на источники, участников встречи попросили сохранить в тайне свое участие в ней и результаты обсуждения.
Конференцию провели в одном из ведущих палеонтологических центров - Университете Колорадо в Боулдере.
В ходе встречи представители SpaceX обсудили с исследователями плюсы и минусы своей идеи колонизации Марса. В частности, речь шла о построении и возможностях тяжелой ракеты BFR, а также о разработке технологий жизнеобеспечения, необходимых для строительства колонии на красной планете.
По словам источников изданий, ни к какому конкретному решению участники не пришли, но договорились проводить встречи на регулярной основе. В SpaceX и Университете Колорадо не подтвердили и не опровергли факт проведения конференции.
SpaceX планирует отправить два корабля снабжения на Марс в ближайшие четыре года. До 2024 года на Красной планете должны высадиться первые люди. После этого на Марсе построят космический порт, город, а впоследствии эта планета станет такой же населенной, как и Земля, планируют в компании.
- Недавно ученые заявили о невозможности "нагреть" Марс, чтобы сделать жизнь на нем комфортной для человека - на планете мало СО2. Маск с этим утверждением не согласился.
- Ранее NASA выбрала финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми, Европе.
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
Читайте также
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-