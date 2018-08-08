Илон Маск провел тайное собрание ученых относительно колонизации Марса

8 августа, 2018, 15:54

Илон Маск и несколько топ-менеджеров компании SpaceX на этой неделе провели встречу с 60 геологами, астробиологами и космическими инженерами, в том числе из NASA, на которой обсудили планы по колонизации Марса

Как сообщает издание ARS Techica со ссылкой на источники, участников встречи попросили сохранить в тайне свое участие в ней и результаты обсуждения.

Конференцию провели в одном из ведущих палеонтологических центров - Университете Колорадо в Боулдере.

В ходе встречи представители SpaceX обсудили с исследователями плюсы и минусы своей идеи колонизации Марса. В частности, речь шла о построении и возможностях тяжелой ракеты BFR, а также о разработке технологий жизнеобеспечения, необходимых для строительства колонии на красной планете.

По словам источников изданий, ни к какому конкретному решению участники не пришли, но договорились проводить встречи на регулярной основе. В SpaceX и Университете Колорадо не подтвердили и не опровергли факт проведения конференции.

SpaceX планирует отправить два корабля снабжения на Марс в ближайшие четыре года. До 2024 года на Красной планете должны высадиться первые люди. После этого на Марсе построят космический порт, город, а впоследствии эта планета станет такой же населенной, как и Земля, планируют в компании.