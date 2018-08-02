Ученые говорят, что "нагреть" Марс до комфортной температуры не получится. Маск с ними не согласен

2 августа, 2018, 13:15

Недавно ученые заявили о невозможности "нагреть" Марс, чтобы сделать жизнь на нем комфортной для человека - на планете мало СО2. Маск с этим утверждением не согласился

Ученые Брюс Яковски и Кристофер Эдвардс создали модель атмосферы Марса, чтобы рассчитать, сколько CO2 можно добавить планете, чтобы сделать ее теплой и комфортной для человека

Как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, даже если растопить весь богатый углекислым газом лед на Марсе, вещества не хватит для создания парникового эффекта, уплотнения атмосферы и повышение температуры на поверхности планеты настолько, чтобы люди могли ходить по ней без скафандров.

Издание Discover Magazine разместило ссылки на материал об исследовании с подписью Sorry, Elon. There's not enough CO2 to terraform Mars: https://t.co/wZOzU4g6kD pic.twitter.com/9ITT6sPHjE — Discover Magazine (@DiscoverMag) 31 июля 2018 г.

Глава SpaceX Илон Маск, который уже много лет планирует построить колонию на Марсе, не согласен с этими выводами.

There’s a massive amount of CO2 on Mars adsorbed into soil that’d be released upon heating. With enough energy via artificial or natural (sun) fusion, you can terraform almost any large, rocky body. — Elon Musk (@elonmusk) 31 июля 2018 г.

"На Марсе есть огромное количество СО2, абсорбировано в почве, которое выделяется при нагревании. С достаточной энергией с помощью искусственного или естественного синтеза можно терраформуваты почти любое большое, скалистое тело", - написал Маск.

Научный журнал Discover Magazine ответил и на это замечание Маска добавив, что "в реальности все будет гораздо сложнее".

Глава SpaceX с 2015 года говорит о возможности создать колонию на Марсе. Сначала Маск предлагал "подогреть" красную планету с помощью термоядерных бомб, затем говорил о транспортировке первых колонистов, а также показывал проект ракеты для межпланетного перелета.

Справка:

Терраформирование Марса - это гипотетический процесс, при котором марсианский климат, поверхность и известные свойства планеты должны быть последовательно измененными с целью сделать большие пространства на поверхности Марса более подходящими для человеческой жизни, таким образом облегчая колонизацию планеты, а также делая эту колонизацию гораздо более безопасной и устойчивой.

Концепция базируется на предположении, что среда планеты может быть изменена с использованием искусственных средств. Кроме того, осуществимость такого создания планетарной биосферы на Марсе еще не была определена. Было предложено несколько методов, воплощение некоторых из которых требует невероятных ресурсных и денежных затрат, а также несколько других - таких, которые сейчас технологически достижимыми.

Почему ученые полагают, что СО2 недостаточно.

После того, как в кризисе, который частично покрывает Марс, обнаружили высокое содержание углекислого газа, ученые предложили модель изменения климата на красной планете.

Идея заключалась в том, чтобы растопить лед: предполагалось, что тогда в атмосферу попадет достаточно CO2 для создания парникового эффекта и повышение температуры на планете.

Яковски и Эдвардс проанализировали данные миссий MAVEN, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey и пришли к выводу, что осуществить замысел по изменению климата на Марсе не удастся.

В случае таяния всего льда на поверхности планеты атмосферное давление поднимется только до 15 мбар. Для сравнения, на Земле этот показатель составляет 987 мбар. Это означает, что создать комфортные условия человека на Марсе не удастся - по крайней мере, таким способом.