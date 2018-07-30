 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В каких домах будут жить астронавты на Марсе. Финалисты конкурса от NASA

NASA выбрала финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе

Об этом говорится в блоге компании.

Первое место в конкурсе заняла команда из Арканзаса, которая представила проект деревни для астронавтов, напечатанный на 3D-принтере . При этом ресурсы для построения можно будет брать сразу на поверхности Марса, а постоянный доступ к 3D-принтера позволит быстро расширять колонию при появлении новых жильцов.

Также в финал попали следующие предложения:

Всего в конкурсе, который длился 4 года, приняли участие 18 команд со всего мира. Создатели лучших работ получили приз в $100 000/

При этом речь не идет о том, будет ли NASA сотрудничать с ними, или эти проекты так и останутся концепциями.

Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новый телескоп от NASA

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать