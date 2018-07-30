В каких домах будут жить астронавты на Марсе. Финалисты конкурса от NASA
Об этом говорится в блоге компании.
Первое место в конкурсе заняла команда из Арканзаса, которая представила проект деревни для астронавтов, напечатанный на 3D-принтере . При этом ресурсы для построения можно будет брать сразу на поверхности Марса, а постоянный доступ к 3D-принтера позволит быстро расширять колонию при появлении новых жильцов.
Также в финал попали следующие предложения:
Всего в конкурсе, который длился 4 года, приняли участие 18 команд со всего мира. Создатели лучших работ получили приз в $100 000/
При этом речь не идет о том, будет ли NASA сотрудничать с ними, или эти проекты так и останутся концепциями.
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