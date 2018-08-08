США вводят санкции против России из-за отравления Скрипалей
8 августа, 2018, 22:50
Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России в связи с делом отравления Скрипалей
Об этом сообщает Reuters.
Отметим, что новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018.
"США определили, что правительство Российской Федерации использовало химические вещества или биологическое оружие как нарушение международного права, или использовало смертельное химическое или биологическое оружие против собственных подданных", - сказала представительница Государственного департамента Хизер Ноерт.
- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя.
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