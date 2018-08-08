США вводят санкции против России из-за отравления Скрипалей

8 августа, 2018, 22:50

Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России в связи с делом отравления Скрипалей

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что новые санкции против РФ вступят в силу 22 августа 2018.

"США определили, что правительство Российской Федерации использовало химические вещества или биологическое оружие как нарушение международного права, или использовало смертельное химическое или биологическое оружие против собственных подданных", - сказала представительница Государственного департамента Хизер Ноерт.