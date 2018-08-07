УПЛ назвала лучшего футболиста июля
7 августа, 2018, 16:47
Лучшим футболистом чемпионата Украины в июле стал полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич
Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
По итогам голосования на сайте УПЛ победу одержал словенский хавбек "Динамо" Беньямин Вербич, набравший 47% голосов. Второе место занял полузащитник "Шахтера" Марлос с 26%, а замкнул тройку Дмитрий Хлебас из "Десны" с 16%.
Остальные претенденты набрали такое количество голосов: Виталий Буяльский ("Динамо") - 4%, Андрей Цуриков ("Александрия") - 3%, Виталий Балашов ("Черноморец") - 2%, Сергей Воронин ("Львов") - 1%, Александр Караваев ("Заря") - 1%.
- Гол Беньямина Вербіча принес победу "Динамо" над "Шахтером" в 3-м туре чемпионата Украины.
- Сегодня в Праге "Динамо" сыграет против "Славии" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- Экс-тренер киевского клуба Йожеф Сабо сделал прогноз на матч динамовцев против чехов.
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