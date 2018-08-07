УПЛ назвала лучшего футболиста июля

7 августа, 2018, 16:47

Лучшим футболистом чемпионата Украины в июле стал полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

По итогам голосования на сайте УПЛ победу одержал словенский хавбек "Динамо" Беньямин Вербич, набравший 47% голосов. Второе место занял полузащитник "Шахтера" Марлос с 26%, а замкнул тройку Дмитрий Хлебас из "Десны" с 16%.

Остальные претенденты набрали такое количество голосов: Виталий Буяльский ("Динамо") - 4%, Андрей Цуриков ("Александрия") - 3%, Виталий Балашов ("Черноморец") - 2%, Сергей Воронин ("Львов") - 1%, Александр Караваев ("Заря") - 1%.