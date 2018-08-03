"Динамо" победило "Шахтер" в чемпионате Украины
3 августа, 2018, 21:21
"Динамо" в Киеве победило "Шахтер" в чемпионате Украины по футболу
Чемпионат Украины по футболу. 3-й тур
"Динамо" - "Шахтер" 1:0
Гол: Вербич, 64
"Динамо": Денис Бойко – Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Николай Морозюк, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 72), Виталий Буяльский (Че Че 84) – Владимир Шепелев (Денис Гармаш 61) – Виктор Цыганков, Беньямин Вербіч – Артем Беседин.
"Шахтер": Андрей Пятов – Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Исмаил – Тарас Степаненко (Фернандо 76), Алан Патрик – Марлос, Виктор Коваленко (Майкон 89), Тайсон (Андрей Тотовицкий 85) – Жуниор Мораес.
Предупреждения: Виталий Буяльский 57 - Давид Хочолава 30, Исмаил 51, Тарас Степаненко 55.
- "Динамо" накануне подписал контракт с бразильским полузащитником Витором Буэно.
- Новичок команды не попал в заявку динамовцев на квалификацию Лиги чемпионов, где их первым соперником станет чешская "Славия".
- Также киевский клуб ведет переговоры с бельгийским "Андерлехтом" об аренде шведского форварда Исаака Телина.
- 21 июля в Одессе, в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 1:0.
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