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Экс-тренер "Динамо" сделал прогноз на матч против "Славии" в ЛЧ


фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от стартового матча "Динамо" в Лиге чемпионов против чешской "Славии"

Об этом сообщает "Команда 1".

По словам Йожефа Сабо "Динамо ожидает сложный матч против" Славии ", а киевлян в гостевой игре вполне устроит ничья.

"Поединка в Праге ожидаю со страхом, потому что динамовцы в игре чемпионата против" Шахтера "выложились максимально, поэтому полностью восстановится на четвертый день, с учетом перелета, будет очень сложно. Единственный и большой плюс в том, что динамовцы в поединке Лиги чемпионов готовились на положительных эмоциях, что всегда добавляет команде моральных сил.

Противостояние со "Славией", однозначно, будет сложным. Чехи в своем чемпионате идут на первом месте. Насколько известно, они очень опасны при стандартных положениях. Устроит киевлян ничья? Думаю, вполне ", - сказал Сабо.

Йожеф Сабо тренировал "Динамо" в 1994-1997, 2004-2005 и 2007 годах.

Матч "Динамо" - "Славия" состоится сегодня в Праге и начнется в 20:30 по киевскому времени.
6 августа состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, вероятным соперником киевлян в раунде плей-офф стал победитель противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
Перед стартом в Лиге чемпионов "Динамо" в чемпионате Украины победило главного конкурента "Шахтер" - 1: 0.

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