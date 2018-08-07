Экс-тренер "Динамо" сделал прогноз на матч против "Славии" в ЛЧ
Об этом сообщает "Команда 1".
По словам Йожефа Сабо "Динамо ожидает сложный матч против" Славии ", а киевлян в гостевой игре вполне устроит ничья.
"Поединка в Праге ожидаю со страхом, потому что динамовцы в игре чемпионата против" Шахтера "выложились максимально, поэтому полностью восстановится на четвертый день, с учетом перелета, будет очень сложно. Единственный и большой плюс в том, что динамовцы в поединке Лиги чемпионов готовились на положительных эмоциях, что всегда добавляет команде моральных сил.
Противостояние со "Славией", однозначно, будет сложным. Чехи в своем чемпионате идут на первом месте. Насколько известно, они очень опасны при стандартных положениях. Устроит киевлян ничья? Думаю, вполне ", - сказал Сабо.
Йожеф Сабо тренировал "Динамо" в 1994-1997, 2004-2005 и 2007 годах.
Матч "Динамо" - "Славия" состоится сегодня в Праге и начнется в 20:30 по киевскому времени.
6 августа состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, вероятным соперником киевлян в раунде плей-офф стал победитель противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
Перед стартом в Лиге чемпионов "Динамо" в чемпионате Украины победило главного конкурента "Шахтер" - 1: 0.
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